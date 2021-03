Covid: responsabile hub Catania, 'dopo allarme AstraZeneca calo del 60%, ora aspettiamo Ema' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "La sente quella signora che sta gridando? Ecco, è venuta per dirci che anche se l'Ema dovesse revocare la sospensione di AstraZeneca lei non vuole essere vaccinata con questo farmaco, ma con Pfizer o Moderna. Ma le abbiamo spiegato che non è possibile scegliere, perché per lei è previsto AstraZeneca. E' diventato tutto molto complicato...". A parlare con l'Adnkronos è Pino Liberti, il responsabile dell'hub vaccinale di Catania e commissario per l'emergenza Covid. dopo la morte del militare "ma non subito, bensì solo dopo i titoloni dei giornali", dice il medico infettivologo, "abbiamo avuto il 60 per cento di disdette". In questi giorni, comunque, le vaccinazioni stanno proseguendo regolarmente con le dosi di Pfizer e Moderna. "In attesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "La sente quella signora che sta gridando? Ecco, è venuta per dirci che anche se l'Ema dovesse revocare la sospensione dilei non vuole essere vaccinata con questo farmaco, ma con Pfizer o Moderna. Ma le abbiamo spiegato che non è possibile scegliere, perché per lei è previsto. E' diventato tutto molto complicato...". A parlare con l'Adnkronos è Pino Liberti, ildell'hub vaccinale die commissario per l'emergenzala morte del militare "ma non subito, bensì soloi titoloni dei giornali", dice il medico infettivologo, "abbiamo avuto il 60 per cento di disdette". In questi giorni, comunque, le vaccinazioni stanno proseguendo regolarmente con le dosi di Pfizer e Moderna. "In attesa ...

Advertising

ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - petergomezblog : Vaccino Covid Milano, caos al Niguarda: anziani in coda per “errore di sistema”. Responsabile: ‘Ecco cosa è success… - TV7Benevento : Covid: responsabile hub Catania, 'dopo allarme AstraZeneca calo del 60%, ora aspettiamo Ema'... - BibMarino : @vincenzo__65 @PoliticaPerJedi a spanne: il covid è una epidemia, una causa di forza maggiore e non sono io respons… - G_Marcotullio : RT @MadameSwann: Luigi Ripamonti, medico e giornalista, responsabile della sezione Salute di Corriere -