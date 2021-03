Covid: ordinanza truffa dpi, ‘indagati hanno approfittato di pandemia per arricchirsi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Si tratta dunque di soggetti che non hanno esitato a porre in essere un piano sistematico per ottenere dalle attività societarie il massimo profitto senza rispettare gli obblighi contrattuali, di volta in volta assicurandosi di conservare il profitto illecito con operazioni simulate e dimostrando una spiccata e pervicace indole delinquenziale”. Lo scrive il gip di Taranto Benedetto Ruberto nell'ordinanza cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per 6 persone accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione Civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Da quanto emerso dalle indagini condotte dalla Gdf, nella prima ondata pandemica, lo scorso marzo, quando c'era un'assoluta carenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Si tratta dunque di soggetti che nonesitato a porre in essere un piano sistematico per ottenere dalle attività societarie il massimo profitto senza rispettare gli obblighi contrattuali, di volta in volta assicurandosi di conservare il profitto illecito con operazioni simulate e dimostrando una spiccata e pervicace indole delinquenziale”. Lo scrive il gip di Taranto Benedetto Ruberto nell'cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per 6 persone accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione Civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Da quanto emerso dalle indagini condotte dalla Gdf, nella prima ondata pandemica, lo scorso marzo, quando c'era un'assoluta carenza ...

Advertising

TgrRai : #Covid_19, nominato il nuovo #CTS a 12 membri con #Locatelli coordinatore, #Brusaferro portavoce. A prevederlo è un… - TgLa7 : #Covid: Speranza firma ordinanza,11 regioni in rosso da lunedi' - Tino44588447 : RT @McGadda: #vaccini Finalmente si vede un cambio di passo on indicazioni precise, perché dobbiamo arrivare alla copertura vaccinale il pr… - SantiDiP9 : RT @McGadda: #vaccini Finalmente si vede un cambio di passo on indicazioni precise, perché dobbiamo arrivare alla copertura vaccinale il pr… - elespaterlini1 : RT @McGadda: #vaccini Finalmente si vede un cambio di passo on indicazioni precise, perché dobbiamo arrivare alla copertura vaccinale il pr… -