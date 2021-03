Cairo: 'Credo nel Torino e in quello che abbiamo fatto' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Torino - "Oggi c'è una partita importante per il mio Torino, contro il Sassuolo. Se ho una scaramanzia per la mia squadra? Si, però bisogna cambiarla perché quest'anno sta funzionando poco". Sono le ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021)- "Oggi c'è una partita importante per il mio, contro il Sassuolo. Se ho una scaramanzia per la mia squadra? Si, però bisogna cambiarla perché quest'anno sta funzionando poco". Sono le ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Cairo, stagione travagliata ma credo nel mio Toro. N.1 granata, il covid ha inciso ma dobbiamo pensare a fare bene… - sportli26181512 : Cairo: 'Credo nel Torino e in quello che abbiamo fatto': Le parole del presidente granata a Rai Radio1: 'Resto fidu… - fuoco_freddo : @Cristina6013 Nn credo ai sondaggi, soprattutto a quelli di Cairo, il signore della sx sx..... - annaconcetta48 : @paglialunga00 @marieta99044909 Si vive di queste piccole soddisfazioni. Ma si ha anche una misura di quanto il con… - Gropius19 : @capuanogio Non credo che Cairo si faccia mandare in B zitto buono buono....la lazio pareggio’ col Torino facendo g… -