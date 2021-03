AstraZeneca, i tre errori della sospensione secondo Pani (ex Aifa) (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Aifa, com’è noto, e come altre agenzie regolatorie europee, ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Una decisione probabilmente comprensibile, se i dati in loro possesso confermeranno l’aumentato rischio, ma che solleva al contempo alcuni interrogativi. Il primo è legato alle conseguenze di questa scelta. Mi chiedo se prima di procedere con la sospensione ci si è chiesti quali conseguenze questa avrebbe avuto sui cittadini. Temo che i costi potrebbero rivelarsi più alti dei benefici. L’impatto sulla gente, da un punto di vista psicologico, sarà importante e anche il timore – già fin troppo grande – che le persone nutrono nei confronti dei vaccini non potrà che aumentare. Per quanto possa risultare impopolare, forse una discussione a porte chiuse sarebbe stata una scelta strategica ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’, com’è noto, e come altre agenzie regolatorie europee, ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti-Covid di. Una decisione probabilmente comprensibile, se i dati in loro possesso confermeranno l’aumentato rischio, ma che solleva al contempo alcuni interrogativi. Il primo è legato alle conseguenze di questa scelta. Mi chiedo se prima di procedere con laci si è chiesti quali conseguenze questa avrebbe avuto sui cittadini. Temo che i costi potrebbero rivelarsi più alti dei benefici. L’impatto sulla gente, da un punto di vista psicologico, sarà importante e anche il timore – già fin troppo grande – che le persone nutrono nei confronti dei vaccini non potrà che aumentare. Per quanto possa risultare impopolare, forse una discussione a porte chiuse sarebbe stata una scelta strategica ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca tre Covid - 19: guida alle nuove indicazioni anti - contagio AstraZeneca, su cui l'Ema si esprimerà giovedì, comincia a funzionare a 3 settimane dalla prima ... In tutti e tre i vaccini la protezione non è al 100% e non si sa quanto dura l'immunità.

Covid 19, Bastia Umbra piange Daniela Tortoioli. Lutto anche per il sindaco ... le condoglianze dell'amministrazione vanno ' Al marito Luciano, ai tre figli Lucia, Davide e ... Blocco Astrazeneca, l'Umbria accelera con Pfizer (arrivate 16 mila dosi in più) e Moderna: il nuovo piano

AstraZeneca sospeso in Germania, Merkel sotto accusa: 3 decessi per trombosi Corriere della Sera Aumentano contagi e diffidenza verso AstraZeneca Interpellato dal quotidiano “Glas Istre”, egli ha ricordato che lunedì in Regione sono arrivate altre 3 mila 40 dosi dei tre vaccini disponibili e dunque oltre che AstraZeneca pure Pfizer e Moderna ...

AstraZeneca, tre autopsie: vaccino…" Sono solo indiscrezioni, il riserbo di chi indaga è massimo e bisognerà infatti attendere il risultato degli esami istologici e del sangue. «Per due giorni dopo il vaccino Stefania era stata molto ...

