Yes Day: la commedia per tutta la famiglia su Netflix (Di martedì 16 marzo 2021) Una coppia di genitori decide di concedere ai tre figli un giorno in cui non potranno dire di no, lo "yes day". Yes Day: la nuova commedia Netflix con Jennifer Garner su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Una coppia di genitori decide di concedere ai tre figli un giorno in cui non potranno dire di no, lo "yes day". Yes Day: la nuovacon Jennifer Garner su Notizie.it.

Advertising

GRealta : Guarderò 'Yes day' su Netflix solo per questa scena in cui la bimba canta con il papà #Epic dei #faithnomore - drypetis : ho visto yes day e non capisco perché continuo a chiamarlo yes daddy anzi si lo so - POPCORNTVit : 'Yes Day', qualche curiosità sul family movie con Jennifer Garner - SharonStyless : Se volete far passere il tempo fino al red carpet guardate YES DAY, dura 1.29 ore e finisce in tempo #GRAMMYs - daydream_sara : RT @vogue_italia: E se un giorno decideste di dire sì a qualsiasi richiesta dei vostri bambini? Anche, per esempio, quella di entrare in un… -