Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZOORE 18.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA, E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. TRAFFICO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO SUL GRA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL GRA NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE RALLENTMENTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE SONO SOSPESI IN TUTTA LAI COLLEGAMENTI SCOLASTICI COMPRESO IL ...