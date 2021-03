Un giocatore ha risolto il problema del caricamento lento di Gta Online (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Rockstar Game)Rockstar Games ha annunciato ufficialmente che in un prossimo aggiornamento dell’ancora popolarissima piattaforma Gta Online per pc sarà implementato un fix messo a punto da un fan della saga. Il miglioramento andrà a interessare il tempo di attesa per il caricamento del gioco riducendolo in modo drastico da sei minuti ad appena un minuto e cinquanta secondi. La soluzione è stata messa a punto da un utente chiamato t0st – con uno zero al posto della “o” – che ha spiegato in modo minuzioso sul suo blog personale come è possibile ridurre i tempi di caricamento di Gta Online per pc addirittura del 70%. Un guadagno non da poco per una piattaforma multiplayer che rimane ancora popolata da milioni di utenti nonostante sia ormai stata pubblicata otto anni fa. Rockstar Game ha annunciato di aver premiato ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Rockstar Game)Rockstar Games ha annunciato ufficialmente che in un prossimo aggiornamento dell’ancora popolarissima piattaforma Gtaper pc sarà implementato un fix messo a punto da un fan della saga. Il miglioramento andrà a interessare il tempo di attesa per ildel gioco riducendolo in modo drastico da sei minuti ad appena un minuto e cinquanta secondi. La soluzione è stata messa a punto da un utente chiamato t0st – con uno zero al posto della “o” – che ha spiegato in modo minuzioso sul suo blog personale come è possibile ridurre i tempi didi Gtaper pc addirittura del 70%. Un guadagno non da poco per una piattaforma multiplayer che rimane ancora popolata da milioni di utenti nonostante sia ormai stata pubblicata otto anni fa. Rockstar Game ha annunciato di aver premiato ...

Un giocatore ha risolto il problema del caricamento lento di Gta Online La soluzione riduce notevolmente i tempi di caricamento del gioco, Rockstar Game lo ha premiato con 10mila dollari ...

