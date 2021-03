Ultime Notizie Roma del 16-03-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’agenzia del farmaco sospende in via precauzionale temporanea in attesa dei chiarimenti delle ma l’utilizzo del vaccino astrazeneca su tutto il territorio nazionale in linea con le decisioni prese in altri paesi europei oggi l’hai messa che continua a raccomandarmi uso ne parlerà con l’autorità europea che ha convocato una riunione ad hoc per giovedì prossimo Palazzo Chigi sottolinea che la disposizione temporanee cautelativa e mentre le procure indagano sulle morti sospette Salvini parla di un altro fallimento dell’Europa nel Regno Unito è astrazeneca la metà dei 26 milioni di vaccinati finora somministrati in attesa del parere delle ma sopra bene che la campagna Antonio ufficio rallenta dopo il traguardo raggiunto ieri due milioni di persone che hanno già ricevuto ...