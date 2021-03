Twitch: una streamer banna gli spettatori 'disgustosi'. La loro colpa? Donare troppo poco (Di martedì 16 marzo 2021) Solitamente gli streamer di Twitch ringraziano gli spettatori per le loro donazioni, indipendentemente dall'importo, solo per aver apprezzato il contenuto abbastanza da pagarlo. Tuttavia, questo non è il caso di Katsplay, poiché ha espresso estremo disprezzo per coloro che nella sua chat non stavano donando abbastanza. Il 15 marzo, un video della streamer in cui definiva i suoi spettatori "disgustosi" ha iniziato a diffondersi su Twitter, con molti utenti arrabbiati per come si è comportata sulla piattaforma. "Ti bannerò se doni meno di 10 bit", ha detto Katsplay. "Se non puoi permetterti di iscriverti al mio canale, vattene! Vi odio." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Solitamente glidiringraziano gliper ledonazioni, indipendentemente dall'importo, solo per aver apprezzato il contenuto abbastanza da pagarlo. Tuttavia, questo non è il caso di Katsplay, poiché ha espresso estremo disprezzo per coche nella sua chat non stavano donando abbastanza. Il 15 marzo, un video dellain cui definiva i suoi" ha iniziato a diffondersi su Twitter, con molti utenti arrabbiati per come si è comportata sulla piattaforma. "Ti bannerò se doni meno di 10 bit", ha detto Katsplay. "Se non puoi permetterti di iscriverti al mio canale, vattene! Vi odio." Leggi altro...

