Trey Songz ripreso mentre fa cadere saliva sulle lingue di due ragazze: 5 mesi fa aveva avuto il Covid (Di martedì 16 marzo 2021) Trey Songz, al secolo Tremaine Aldon Neverson, è un cantante e produttore nato a Petersburg, Stati Uniti, il 28 novembre 1984. Oggi è conosciuto come un importante riferimento musicale, specialmente nel genere R&B. Con più di 13 anni di carriera artistica, Trey Songz ha vinto diversi premi e ottenuto diverse nomination per gli otto album in studio, realizzati dall’etichetta discografica Atlantic Records. Per lui anche una parentesi cinematografiche come attore in cinque film, tra cui ‘Non aprite quella porta 3D’ e ‘Blood Brother’. Attualmente risiede a Los Angeles, California, Stati Uniti. Gli inizi musicali di Trey Songz sono legati alla sua partecipazione a soli 14 anni – nell’ormai lontano 1998 – all’Appomattox Regional Governor’s School Talent Show (un talent ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 marzo 2021), al secolo Tremaine Aldon Neverson, è un cantante e produttore nato a Petersburg, Stati Uniti, il 28 novembre 1984. Oggi è conosciuto come un importante riferimento musicale, specialmente nel genere R&B. Con più di 13 anni di carriera artistica,ha vinto diversi premi e ottenuto diverse nomination per gli otto album in studio, realizzati dall’etichetta discografica Atlantic Records. Per lui anche una parentesi cinematografiche come attore in cinque film, tra cui ‘Non aprite quella porta 3D’ e ‘Blood Brother’. Attualmente risiede a Los Angeles, California, Stati Uniti. Gli inizi musicali disono legati alla sua partecipazione a soli 14 anni – nell’ormai lontano 1998 – all’Appomattox Regional Governor’s School Talent Show (un talent ...

Trey Songz ripreso mentre fa cadere saliva sulle lingue di due ragazze: 5 mesi fa aveva avuto il Covid Periodico Italiano trey songz 1

Trey Songz barzotto

