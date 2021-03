Spiderman chiama rinforzi | la mototerapia per dare un sorriso ai bimbi del Gaslini

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 all'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova sono arrivati i supereroi. Stavolta, però,ha chiesto aiuto a due alleati diversi dal solito. Non ci sono Capitan America o Thor, come nell'ultimo episodio degli Avengers, ma campioni in sella alle loro moto. Si tratta di Maurizio ...... non Batman e, che lascia in un cestino . L'artista britannico vuole raccogliere oltre ... Lo fa mettendo all'asta proprio quest'opera che siGame Changer , apparsa nel Southampton ...Nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 all'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova sono arrivati i supereroi. Stavolta, però, Spiderman ha chiesto aiuto a due alleati diversi dal solito. Non ci sono Cap ...Il campione di motocross freestyle che ha inventato la Mototerapia nel 2009. Appeso a una gru con la sua moto e insieme a due amici è apparso alle finestre dei bambini ricoverati ...