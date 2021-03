Roma, il Prefetto chiude il bar Swuami a San Basilio: 'Ritrovo di pusher e usurai' (Di martedì 16 marzo 2021) In alcuni casi, come già documentato in una precedente inchiesta di Leggo , molte persone in difficoltà economiche, proprio dentro le mura del bar Swamy r icevevano prestiti a 'strozzo' a tassi ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) In alcuni casi, come già documentato in una precedente inchiesta di Leggo , molte persone in difficoltà economiche, proprio dentro le mura del bar Swamy r icevevano prestiti a 'strozzo' a tassi ...

