**Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - Roberto Gualtieri è disponibile a correre come sindaco di Roma per il Pd. La notizia dell'impegno da parte dell'ex ministro dell'Economia si è diffusa nel corso del giornata, forse in maniera un po' troppo repentina. Tanto che, poco dopo, fonti del Partito democratico hanno spiegato che "nulla è ancora deciso" per la candidatura a sindaco di Roma: Enrico Letta "non ha ancora avuto tempo di applicarsi al dossier amministrative", il motivo. "Una fuga in avanti", è la valutazione a denti stretti da parte di un dirigente dem. Una valutazione non tanto legata al nome del candidato, ma al contesto. E infatti, poco dopo è la stesso Letta a chiarire che quello di Gualtieri è "un ottimo nome, è un grande amico". Ma il segretario del Pd, oltre ad essere entrato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - Robertoa correre come sindaco di Roma per il Pd. La notizia dell'impegno da parte dell'ex ministro dell'Economia si è diffusa nel corso del giornata, forse in maniera un po' troppo repentina. Tanto che, poco dopo, fonti del Partito democratico hanno spiegato che "nulla è ancora deciso" per la candidatura a sindaco di Roma: Enrico"non ha ancora avuto tempo di applicarsi al dossier amministrative", il motivo. "Una fuga in avanti", è la valutazione a denti stretti da parte di un dirigente dem. Una valutazione non tanto legata al nome del candidato, ma al contesto. E infatti, poco dopo è la stessoa chiarire che quello diè "un ottimo nome, è un grande amico". Ma il segretario del Pd, oltre ad essere entrato al ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - pietromancini52 : RT @DSantanche: Raggi o Gualtieri. Al centrodestra stavolta tocca davvero salvare Roma! - Yoda15271485 : RT @LucillaMasini: Roma. 'Se il Pd candida sindaco Gualtieri, significa che vuole rompere con me' ha detto Calenda, che ha rotto col Pd e h… -