Recovery plan, i giornali lodano le schede “di Draghi”. Giovannini chiarisce: “Sono quelle del Conte 2. Dentro anche progetti già esclusi” (Di martedì 16 marzo 2021) Non, non è il “Recovery plan targato Draghi” come ha scritto qualcuno. Non entra “molto più in profondità nei singoli filoni di spesa”, come ha sostenuto Il Sole 24 Ore. E anche “la proroga del superbonus edilizio al 2023? è semplicemente una delle ipotesi vagliate dal governo precedente. Perché il documento con le schede tecniche sui progetti del Recovery plan inviato al Parlamento la scorsa settimana è quello scritto dal Conte 2 prima della crisi, come ha spiegato Il Fatto Quotidiano. E come, del resto, aveva chiarito il ministro dell’Economia Daniele Franco, annunciando l’invio alle Camere delle note tecniche “che noi ministri abbiamo ricevuto nel passaggio di consegne”. Il frutto degli sforzi della nuova cabina di regia del Mef ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Non, non è il “targato” come ha scritto qualcuno. Non entra “molto più in profondità nei singoli filoni di spesa”, come ha sostenuto Il Sole 24 Ore. E“la proroga del superbonus edilizio al 2023? è semplicemente una delle ipotesi vagliate dal governo precedente. Perché il documento con letecniche suidelinviato al Parlamento la scorsa settimana è quello scritto dal2 prima della crisi, come ha spiegato Il Fatto Quotidiano. E come, del resto, aveva chiarito il ministro dell’Economia Daniele Franco, annunciando l’invio alle Camere delle note tecniche “che noi ministri abbiamo ricevuto nel passaggio di consegne”. Il frutto degli sforzi della nuova cabina di regia del Mef ...

