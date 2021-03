Patrizia Gucci indignata “Il film sarà un flop!” (Di martedì 16 marzo 2021) Patrizia Gucci, così come tutti i discendenti di Guccio Gucci sono su tutte le furie. Per quale motivo i familiari del fondatore dell’omonima maison sono adirati nei confronti di Ridley Scott? Patrizia ha espresso profonde perplessità riguardo alla validità del film in produzione; “troppi errori sulla nostra famiglia!”. In questi giorni Lady Gaga si trova in Italia per le riprese del film sull’omicidio di Guccio Gucci, interpretando Patrizia Reggiani, la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 marzo 2021), così come tutti i discendenti disono su tutte le furie. Per quale motivo i familiari del fondatore dell’omonima maison sono adirati nei confronti di Ridley Scott?ha espresso profonde perplessità riguardo alla validità delin produzione; “troppi errori sulla nostra famiglia!”. In questi giorni Lady Gaga si trova in Italia per le riprese delsull’omicidio di, interpretandoReggiani, la Articolo completo: dal blog SoloDonna

