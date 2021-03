Palù su AstraZeneca | «Sei casi di trombosi su milioni di vaccinati»

(Di martedì 16 marzo 2021) La sospsenzione, in via precauzionale, del vaccino AstaZeneca anche in Italia, ha causato non pochi problemi, oltre a smisurate ansie tra la popolazione. A dissipare i dubbi sui possibili effetti indesiderati e la correlazione con alcune morti è il professor Giorgio, presidente dell’Aifa, sulle pagine del Corriere della Sera «L’evidenza scientifica di un nesso causa-effetto al momento con c’è» La questione, sollevata in modo drastico dall’ente regolatorio e di ricerca tedesco, considera che l’inoculazione del vaccino sia collegato all’insorgere didi tromboembolia che può essere pericolosa e addirittura mortale. «Nei 12didel Regno Unito e nei 5dell’Unione europea, iregistrati di questi eventi erano finora prevalenti in persone anziane, età ...

Advertising

HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività' - Corriere : Palù (Aifa): «Sei casi di trombosi su 1,6 milioni di persone. Nesso causa-effetto è da provare» - HuffPostItalia : AstraZeneca sospeso: cosa dicono Palù, Mantovani, Pregliasco e Galli - JPCK72 : RT @giorgio2181953: - Davide70405052 : RT @Adnkronos: #AstraZeneca, Palù: 'Sei casi di tromboembolia su milioni di persone' -

Ultime Notizie dalla rete : Palù AstraZeneca

In un'intervista al Corriere della Sera, il presidente dell'Aifa ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla sospensione in via precauzionale del vaccinoin diversi Paesi europei, in attesa che sulla questione si pronunci l'Ema. I 6 casi sospetti di tromboembolia in Germania, 'sono stati messi in relazione temporale con la dose inoculata', ...Così Giorgio, presidente di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), parla sul outstream shtmlCorriere della Sera dopo la sospensione del vaccinoin via precauzionale in Germania, ...