Oggi 20.396 casi, 502 morti. Impennata di decessi in Veneto: 84 in 24 ore

Resta alto il livello dei casi in Italia in base all'ultimo bollettino del 16 marzo 2021. Sono 20.396 i nuovi positivi. Altissimo il numero di morti nelle ultime 24 ore: 502. Ieri erano 354.

