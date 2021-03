Nominato un nuovo Cts e il fan di Bolsonaro Salvini invece di ringraziare i professori esulta

(Di martedì 16 marzo 2021) In mesi difficili hanno dato il loro contributo per salvare il paese, a volte assumendo anche posizioni impopolari. E adesso che il governo ne ha cambiato alcuni dei componentidi ringraziarli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Covid, nominato il nuovo #Cts: sarà composto da 12 membri - fanpage : Nominato il nuovo #cts, a coorindarlo sarà il dottor Franco Locatelli - LuigiSpagnolli : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, nominato il nuovo #Cts: sarà composto da 12 membri - Giant0505 : @CarloCalenda Non ci trovo nulla di strano, a maggior ragione dopo che è stato nominato un nuovo segretario. Questo… - kleist13 : Nuovo #CTS nominato con l'unica funzione di impietosire il virus. Magari gli facciamo talmente pena che desiste. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Nominato nuovo

Agenzia ANSA

A capo delCts è stato chiamato Franco Locatelli ,tramite ordinanza del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Nell'ordinanza sono stati inseriti anche i nomi dei nuovi ...outstream Nelassetto del Cts saranno coinvolti esperti appartenenti non solo al campo scientifico - sanitario ma anche ad altri settori, come ad esempio al mondo statistico, matematico - ...Italia Viva si organizza in provincia di Rieti . Nominati i coordinatori di zona. " Auguro buon lavoro ai nuovi coordinatori di zona di ...Nuovo assetto per il Comitato tecnico scientifico con una riduzione ... Buon lavoro a tutti i componenti appena nominati e in modo particolare a Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, che hanno ...