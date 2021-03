Muore a 46 per emorragia cerebrale all’ospedale di Udine (Di martedì 16 marzo 2021) Presso la Terapia intensiva del Presidio S. M. Misericordia di Udine è deceduto questo pomeriggio un paziente di 46 anni. Si tratta di un Carabiniere in servizio al Comando Legione Carabinieri del FVG.Entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico, è stata eseguita una TAC cerebrale dove veniva riscontrata una estesissima emorragia cerebrale. E’ stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciò nonostante sono rapidamente comparsi i segni di morte cerebrale per cui è stata avviata la commissione per l’accertamento che si è conclusa oggi alle h. 18,45. L’emorragia cerebrale è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva. Anche in questi ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) Presso la Terapia intensiva del Presidio S. M. Misericordia diè deceduto questo pomeriggio un paziente di 46 anni. Si tratta di un Carabiniere in servizio al Comando Legione Carabinieri del FVG.Entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico, è stata eseguita una TACdove veniva riscontrata una estesissima. E’ stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciò nonostante sono rapidamente comparsi i segni di morteper cui è stata avviata la commissione per l’accertamento che si è conclusa oggi alle h. 18,45. L’è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva. Anche in questi ...

