Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: attesi vento e piogge (Di martedì 16 marzo 2021) Meteo In arrivo una nuova perturbazione che causerà in molte regioni d'Italia una netta instabilità climatica: le previsioni Quest'oggi è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 6 del mese, sull'Italia, la quale porterà vento e piogge in particolare al Centro-Sud e sulle Isole. Previste nevicate sull'Appennino e temperature in ulteriore calo su L'articolo proviene da Inews.it.

