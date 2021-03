Lazio - tamponi, oggi via al processo. Duello sulle Asl con la Procura (Di martedì 16 marzo 2021) Prende il via questa mattina davanti al Tribunale federale il processo di primo grado sul caso tamponi - Lazio che ha portato al deferimento del club, del presidente Lotito e dei medici Ivo Pulcini e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Prende il via questa mattina davanti al Tribunale federale ildi primo grado sul casoche ha portato al deferimento del club, del presidente Lotito e dei medici Ivo Pulcini e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tamponi Lazio - tamponi, oggi via al processo. Duello sulle Asl con la Procura Prende il via questa mattina davanti al Tribunale federale il processo di primo grado sul caso tamponi - Lazio che ha portato al deferimento del club, del presidente Lotito e dei medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, accusati dalla Procura Figc di aver violato in sei occasioni il protocollo anti ...

Covid Italia, bollettino 15 marzo 2021: 15.267 nuovi casi e 354 morti, tasso di positività all'8,5% (ma meno tamponi) Lazio Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio ( - 4.256) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, si registrano 1.536 casi positivi ( - 276), 20 i decessi (+10) e +664 i guariti.

Lazio-tamponi, oggi via al processo. Duello sulle Asl con la Procura La Gazzetta dello Sport Lazio, via al processo sui tamponi: Lotito va all'attacco Il giorno del giudizio. O meglio, dell’inizio. La Lazio stamattina alle 11 va a processo. Prima udienza del caso tamponi al Tribunale Federale, davanti al quale sono stati deferiti il ...

Curva a ridosso del picco Buone stime per dopo Pasqua Sono 15.267 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 21.315 di ieri. Sale così ad almeno 3.238.394 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e mo ...

