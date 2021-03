Lavevaz dice no alle seconde case | ' Aggraverebbe l' emergenza sanitaria'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lavevaz dice

Conclude infine: ''Questo provvedimento è un passaggio prudenziale obbligato, la cui necessità è resa evidente dall'esperienza drammatica che abbiamo accumulato negli scorsi mesi. ad_dyn1 È ...... la messa in rete delle conoscenze ed esperienze, la creazione di nuove opportunità di sviluppo", è scoprire l'acqua calda;poco di prospettive ma tanto di nulla. La Giuntasi è ...Il presidente della Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, è oggi intervienuto sulle limitazione degli spostamenti verso le seconde case.''I dati attuali e quelli di prospettiva disegnano uno scenario di critic ...Il pensiero di un maestro di sci di oggi si intitola: "La seconda casa vietata!"Quasi tutta Italia è in zona rossa. E chi non lo è, come la ...