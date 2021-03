Indo-Pacifico e nucleare Tutti i numeri della strategia Global Britain

Leggi su formiche

(Di martedì 16 marzo 2021) Largamente anticipata dai giornali britannici e commentata anche da Formiche.net nei giorni scorsi, oggi il governo britannico guidato da Boris Johnson ha pubblicato il documento “in a Competitive Age”, la review strategica integrata di sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera. Si documento si articoli in quattro obiettivi: un Regno Unito “più forte, più sicura, prospero e resiliente”; “una nazione che risolve i problemi e condivide gli oneri con una prospettivae”; la creazione di “nuove basi per la nostra prosperità” a partire dall’ambito tecnologico; la capacità di “adattarsi a un mondo più competitivo” ossia l’“approccio integrato”. IL DOCUMENTO Più volte rinviata nei mesi scorsi a causapandemia in corso, il documento di 114 pagine è stato definito “una dichiarazione ...