Ilaria Capua rassicura: 'Ci sono tanti morti per Covid ma vedo la luce in fondo al tunnel' (Di martedì 16 marzo 2021) Un po' di ottimismo: "Il vaccino AstraZeneca funziona. Ci sono segnalazioni di eventi che sono contemporanee, a volte nemmeno tanto, alla somministrazione del vaccino. I numeri" relativi ad eventi ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) Un po' di ottimismo: "Il vaccino AstraZeneca funziona. Cisegnalazioni di eventi checontemporanee, a volte nemmeno tanto, alla somministrazione del vaccino. I numeri" relativi ad eventi ...

Advertising

fanpage : Ilaria Capua a #DiMartedì: 'Vedo la luce in fondo al tunnel' #AstraZeneca - Adnkronos : #AstraZeneca, #IlariaCapua: #vaccino funziona, vedo luce in fondo al tunnel' - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Si tratta di stare fermi per altri due mesi. Poi arriverà la bella stagione' (VIDEO) - Ultron65 : RT @valy_s: Velo pietoso su Ilaria #Capua che ci racconta che si è vaccinata in #Florida, e dopo è andata AL MARE (nonostante il pericolosi… - enigiro : RT @fanpage: Ilaria Capua a #DiMartedì: 'Vedo la luce in fondo al tunnel' #AstraZeneca -