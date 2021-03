Il via libera ai trasferimenti nelle seconde case spaventa la Sardegna (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Nell'Italia rossa, con alcune regioni in arancione, è soprattutto la 'Sardegna bianca' a temere il via libera ai trasferimenti nelle così dette 'seconde case'. Protestano sindaci ed esponenti politici di diversi schieramenti nel timore che un'ondata di turisti, in vista delle vacanze di Pasqua, vanifichi i risultati ottenuti nella lotta al virus. Secondo quanto apprende l'AGI, la Regione sta studiando provvedimenti più restrittivi per chi arriva nell'isola. Ancora niente di ufficiale, ma non è esclusa un'ordinanza a breve del presidente della Regione Christian Solinas. È atteso un provvedimento che punti a intensificare i controlli dopo gli sbarchi in porti e aeroporti. Si punta a intensificare i controlli Dall'8 marzo chi arriva nell'isola deve presentare un certificato di ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Nell'Italia rossa, con alcune regioni in arancione, è soprattutto la 'bianca' a temere il viaaicosì dette ''. Protestano sindaci ed esponenti politici di diversi schieramenti nel timore che un'ondata di turisti, in vista delle vacanze di Pasqua, vanifichi i risultati ottenuti nella lotta al virus. Secondo quanto apprende l'AGI, la Regione sta studiando provvedimenti più restrittivi per chi arriva nell'isola. Ancora niente di ufficiale, ma non è esclusa un'ordinanza a breve del presidente della Regione Christian Solinas. È atteso un provvedimento che punti a intensificare i controlli dopo gli sbarchi in porti e aeroporti. Si punta a intensificare i controlli Dall'8 marzo chi arriva nell'isola deve presentare un certificato di ...

