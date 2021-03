GTA Online ridurrà notevolmente i tempi di caricamento grazie a un fix creato da un fan

(Di martedì 16 marzo 2021) Rockstar ha confermato che pubblicherà un aggiornamento che implementa ufficialmente una recente correzione creata dai fan per ridurre del 70% ididecisamente lunghi di Grand Theft Auto. Alla fine di febbraio, un programmatore di nome t0st ha esaminato idinotoriamente lunghi del gioco - quelli che possono lasciare i giocatori in attesa di più di cinque minuti per iniziare una partita - e ha fatto una serie di scoperte affascinanti. L'utente ha messo insieme una soluzione che è riuscita a ridurre ididi GTAda sei minuti a un minuto e 50 secondi, una riduzione di quasi il 70%. La correzione è stata condivisa su GitHub e tutti erano in attesa di una risposta di Rockstar. Leggi ...

Rockstar ha confermato che pubblicherà un aggiornamento che implementa ufficialmente una recente correzione creata dai fan per ridurre del 70% i tempi di caricamento decisamente lunghi di Grand Theft Auto. Un modder è riuscito a risolvere i problemi di caricamento di GTA Online, e Rockstar ha deciso di ricompensarlo ufficializzando il suo fix.