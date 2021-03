GB | Principe Filippo | è appena arrivata la notizia

Leggi su howtodofor

(Di martedì 16 marzo 2021) Le foto a fine articolo. Ildi Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, è stato dimesso dall'ospedale a un mese esatto dal suo ricovero a causa di un'infezione. Ne dannoi media britannici, ricordando che, 100 anni a giugno, era stato ricoverato il 16 febbraio scorso all'ospedale King Edward VII e poi trasferito un paio di settimane dopo al St. Bartholomew per essere sottoposto a un intervento al cuore. Quindi nei giorni scorsi era tornato nel primo ospedale per la degenza. Dimesso dall’ospedale, fa sapere Buckingham Palace in una dichiarazione, “il Duca di Edimburgo è tornato al Castello di Windsor”, la residenza dei reali a ovest di Londra, dove lui e la regina Elisabetta hanno trascorso gli ultimi mesi insieme al minimo dello staff indispensabile per proteggersi dalla ...