Flash News di Martedì 16 Marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Sul vaccino anti Covid AstraZeneca, ormai sospeso in mezza Europa, c’è attesa per il pronunciamento da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. L’agenzia, che sta verificando se ci siano relazioni tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino, fa sapere “garantiremo sicurezza”. Giovedì prossimo sarà comunicato il parere definitivo. Da Bruxelles arriva l’invito ad affidarsi alla scienza. La Presidente della Commissione Europea annuncia un accordo con Pfizer sulla consegna di dieci milioni di dosi, anticipata entro giugno; Nel nostro Paese, lo stop di AstraZeneca rallenta la campagna di immunizzazione. Bloccati migliaia di appuntamenti, intanto proseguono le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, rassicura “i vaccini sono la soluzione”; Ieri si sono registrati 15.267 nuovi casi da Covid-19, a fronte di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Sul vaccino anti Covid AstraZeneca, ormai sospeso in mezza Europa, c’è attesa per il pronunciamento da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. L’agenzia, che sta verificando se ci siano relazioni tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino, fa sapere “garantiremo sicurezza”. Giovedì prossimo sarà comunicato il parere definitivo. Da Bruxelles arriva l’invito ad affidarsi alla scienza. La Presidente della Commissione Europea annuncia un accordo con Pfizer sulla consegna di dieci milioni di dosi, anticipata entro giugno; Nel nostro Paese, lo stop di AstraZeneca rallenta la campagna di immunizzazione. Bloccati migliaia di appuntamenti, intanto proseguono le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, rassicura “i vaccini sono la soluzione”; Ieri si sono registrati 15.267 nuovi casi da Covid-19, a fronte di ...

Advertising

TelemiaLaTv : TG NEWS FLASH DEL 16 MARZO 2021 - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il Regno Unito aumenterà il proprio arsenale nucleare Il Governo britannico,… - GastoneVaccari4 : I decessi tornano a salire in Italia: 502 nelle ultime 24 ore, i contagi sono 20.396 Le foto - Vasto Web… - lillydessi : I decessi tornano a salire in Italia: 502 nelle ultime 24 ore, i contagi sono 20.396 Le foto - Vasto Web… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Corvo, il paradiso in pandemia. Solo un caso (importato) di Covid in un anno… -