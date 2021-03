Farina, per conservarla più a lungo usate questo trucchetto semplice ma geniale (Di martedì 16 marzo 2021) Sapete che c’è un trucchetto semplice e geniale che vi permetterà di conservare la Farina più a lungo? Il risultato è assicurato! Ecco il trucchetto semplice e geniale epr conservare la Farina più a lungo (fonte Pixabay)La Farina è un alimento base che tutti hanno in casa, fondamentale sia per le preparazioni dolci che per quelle salate. Abbiamo conosciuto la sua importanza durante il primo lockdown, quando era andata letteralmente a ruba nei supermercati. Conoscete il trucchetto per conservarla più a lungo e far sì che non si rovini? É un metodo geniale che chiunque può mettere in pratica utilizzando quello che si ha in casa! Ecco ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Sapete che c’è unche vi permetterà di conservare lapiù a? Il risultato è assicurato! Ecco ilepr conservare lapiù a(fonte Pixabay)Laè un alimento base che tutti hanno in casa, fondamentale sia per le preparazioni dolci che per quelle salate. Abbiamo conosciuto la sua importanza durante il primo lockdown, quando era andata letteralmente a ruba nei supermercati. Conoscete ilperpiù ae far sì che non si rovini? É un metodoche chiunque può mettere in pratica utilizzando quello che si ha in casa! Ecco ...

Advertising

Mamo_lita : RT @Nicks981: Un anno fa esatto si faceva la guerra per i sacchi di farina e le confezioni di carta igienica. - fede2321 : RT @annacascino1: Vuoi preparare una #pizza come quella della pizzeria? Allora affidati al Forno pizza Spice Caliente, di @SpiceElectronics… - farina_carmine5 : @machenesoao C'è io attendo solo la maturità per non vederli mai piú ???????? - ftblsm : Alla presidenza dell'#ACMilan per la stagione 1983/84 c’è Giuseppe 'Giussy' Farina. In panchina siede… - DanielaDalBen : RT @annacascino1: Vuoi preparare una #pizza come quella della pizzeria? Allora affidati al Forno pizza Spice Caliente, di @SpiceElectronics… -