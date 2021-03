F1 Gp Bahrain 2021: programma, date, orari e diretta tv prima gara del Mondiale (Di martedì 16 marzo 2021) L’attesa sta per finire. Il Mondiale di Formula 1 2021 è ormai alle porte: rispetto alla tradizione, ormai sconvolta dalla pandemia, non si comincerà dall’Australia ma bensì dal Bahrain. Il circuito di Sakhir ospiterà la prima tappa della rassegna iridata con tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, favoriti numeri uno per il successo finale. Attenzione alla Red Bull di Max Verstappen e del neo arrivato Sergio Perez, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a fare un salto di qualità rispetto ad un 2020 davvero difficile. Ma ci sono tanti, tantissimi temi caldi: l’Aston Martin di Sebastian Vettel, la Renault di Fernando Alonso e poi c’è quel Mick Schumacher in Haas che fa venire i brividi solo al pensiero. QUANDO SI PARTE – Il semaforo verde si accenderà venerdì 26 marzo ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) L’attesa sta per finire. Ildi Formula 1è ormai alle porte: rispetto alla tradizione, ormai sconvolta dalla pandemia, non si comincerà dall’Australia ma bensì dal. Il circuito di Sakhir ospiterà latappa della rassegna iridata con tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, favoriti numeri uno per il successo finale. Attenzione alla Red Bull di Max Verstappen e del neo arrivato Sergio Perez, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a fare un salto di qualità rispetto ad un 2020 davvero difficile. Ma ci sono tanti, tantissimi temi caldi: l’Aston Martin di Sebastian Vettel, la Renault di Fernando Alonso e poi c’è quel Mick Schumacher in Haas che fa venire i brividi solo al pensiero. QUANDO SI PARTE – Il semaforo verde si accenderà venerdì 26 marzo ...

