Covid | Alessandro Borghese | “Sono chiuso nel mio bunker” | come sta adesso

Advertising

Corriere : Alessandro Borghese ha il Covid: «Febbre passata, ma sto a pezzi» - Corriere : Alessandro Borghese ha il Covid: «Febbre passata, ma sto a pezzi» - Adnkronos : ++#AlessandroBorghese ha il Covid++ - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Alessandro Borghese positivo al Covid: «Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira» - paolorm2012 : Alessandro Borghese ha il Covid. L'annuncio su Instagram: 'Sono acciaccato e ho le ossa rotte' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Alessandro

I tifosi invece devono restare a casa per le restrizioni da19 '. A puntare il dito contro l'assessore regionale allo Sviluppo economico,Delli Noci, è il gruppo consiliare di ...'Ho il'. A dirlo è lo chef più famoso della tv,Borghese che su Instagram aggiorna i fan sulla sua salute, dopo che 'è da cinque giorni chiuso nel suo bunker'. 'Niente febbre per il momento, ...Alessandro Borghese è positivo al Covid. Lo rivela il popolare chef della tv su Instagram, aggiornando i propri follower sul suo stato di salute e spiegando di ...Alessandro Borghese ha il Covid: la notizia è rimbalzata in queste ore, ma pare che siano già cinque i giorni di quarantena per lo chef. Ogni giorno Borghese aggiorna i suoi follower sulle sue ...