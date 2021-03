Cestini con gorgonzola e zucca al rosmarino (Di martedì 16 marzo 2021) Preparazione: 40 minutiCalorie: 111 Kcal a persona INGREDIENTI PER 4 PERSONE:1 foglio di pasta fillo (circa 50 g) 150 g di polpa di zucca 80 g di gorgonzola 1 rametto di rosmarino fresco Procedimento Fate cuocere la polpa di zucca, gia? pulita, in forno a 180 °C per circa 15 minuti. Tagliatela a cubetti. Ricavate dal foglio di pasta fillo dei quadrati di 8-10 cm di lato. Sovrapponetene 3 o 4, spennellandoli con poca acqua e variando leggermente l’angolazione dei lati. Disponete i quadrati di pasta fillo cosi? ottenuti in stampini rigidi da muffin, riempiteli con la zucca a cubetti (lasciandone alcuni da parte) e infornate per circa 15 minuti a 180 °C. Aggiungete ai Cestini il gorgonzola a pezzetti, i cubetti di zucca rimanenti e ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Preparazione: 40 minutiCalorie: 111 Kcal a persona INGREDIENTI PER 4 PERSONE:1 foglio di pasta fillo (circa 50 g) 150 g di polpa di80 g di1 rametto difresco Procedimento Fate cuocere la polpa di, gia? pulita, in forno a 180 °C per circa 15 minuti. Tagliatela a cubetti. Ricavate dal foglio di pasta fillo dei quadrati di 8-10 cm di lato. Sovrapponetene 3 o 4, spennellandoli con poca acqua e variando leggermente l’angolazione dei lati. Disponete i quadrati di pasta fillo cosi? ottenuti in stampini rigidi da muffin, riempiteli con laa cubetti (lasciandone alcuni da parte) e infornate per circa 15 minuti a 180 °C. Aggiungete aiila pezzetti, i cubetti dirimanenti e ...

