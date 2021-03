Bonus baby sitter con scuole chiuse: a chi spetta e importo (Di martedì 16 marzo 2021) I 290 milioni di euro del decreto legge che ha recentemente ricevuto approvazione dal CdM non sono mirati a finanziare soltanto il ritorno del congedo parentale Covid, ma anche il Bonus baby sitter nei confronti dei genitori con figli minori di 14 anni. In buona sostanza, l’Esecutivo Draghi ha voluto dare una risposta rapida a milioni di genitori, per compensare in qualche modo la stretta anti-contagio. Per farlo, ha pensato anzitutto di tutelare i genitori con figli costretti a casa per chiusura delle scuole, quarantena delle classi o per infezione da coronavirus. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sul prossimo Bonus 1000 euro per stagionali e turismo, in arrivo con il decreto Sostegni, clicca qui. Bonus ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 16 marzo 2021) I 290 milioni di euro del decreto legge che ha recentemente ricevuto approvazione dal CdM non sono mirati a finanziare soltanto il ritorno del congedo parentale Covid, ma anche ilnei confronti dei genitori con figli minori di 14 anni. In buona sostanza, l’Esecutivo Draghi ha voluto dare una risposta rapida a milioni di genitori, per compensare in qualche modo la stretta anti-contagio. Per farlo, ha pensato anzitutto di tutelare i genitori con figli costretti a casa per chiusura delle, quarantena delle classi o per infezione da coronavirus. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sul prossimo1000 euro per stagionali e turismo, in arrivo con il decreto Sostegni, clicca qui....

