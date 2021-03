AstraZeneca | Galli | ' Richiamo con vaccino diverso? Un pasticcio Si è protetti anche con una sola dose'

(Di martedì 16 marzo 2021) Le persone che hanno ricevuto la primadianti - Covid di, dopo il blocco disposto ieri in via prudenziale dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, potranno fare il...

Così Massimo Galli dopo la sospensione di AstraZeneca

La prima: 'Quelli che hanno fatto la prima dose distiano tranquilli', rassicura, perché 'non hanno reali rischi di avere particolari patologie o particolari problemi'. La seconda: '...ha sottolineato che bisogna 'fare del vaccino uno strumento veramente importante per avere ... Un chiaro riferimento alla sospensione di: 'Il punto è avere vaccini e non mortificare ...Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, parla con la franchezza che lo contraddistingue sulla sospensione del vaccino anti Covid AstraZeneca, ...Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano sulla sospensione di AstraZeneca: «A prescindere ogni giorno in Italia abbiamo 166 fenomeni di trombosi» ...