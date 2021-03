AstraZeneca, Ema “Accertamenti in corso ma benefici superiori a rischi” (Di martedì 16 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue, dobbiamo stabilire se c'è una correlazione con il vaccino, abbiamo deciso di sospendere la somministrazione per capire se è solo una coincidenza o c'è una correlazione”. Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa sulla sospensione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19.“Giovedì arriveremo a una conclusione della nostra inchiesta sulla base dei dati raccolti, ci sarà massima trasparenza. I nostri esperti lavorano senza sosta, ma servono valutazioni scientifiche, non possiamo arrivare a una conclusione senza un'analisi completa. Attualmente non ci sono indicazioni che questi eventi siano stati provocati dal vaccino”, ha aggiunto Cooke, per la quale “i benefici del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue, dobbiamo stabilire se c'è una correlazione con il vaccino, abbiamo deciso di sospendere la somministrazione per capire se è solo una coincidenza o c'è una correlazione”. Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), neldi una conferenza stampa sulla sospensione del vaccinocontro il Covid-19.“Giovedì arriveremo a una conclusione della nostra inchiesta sulla base dei dati raccolti, ci sarà massima trasparenza. I nostri esperti lavorano senza sosta, ma servono valutazioni scientifiche, non possiamo arrivare a una conclusione senza un'analisi completa. Attualmente non ci sono indicazioni che questi eventi siano stati provocati dal vaccino”, ha aggiunto Cooke, per la quale “idel ...

Advertising

BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - Davide : Germania, Italia e Francia che sospendono AstraZeneca lo stesso giorno in cui gli emissari dell'Ema spiegano all'Eu… - marieta99044909 : RT @lorepregliasco: Cooke (dir. esecutivo EMA): al momento non c'è alcuna indicazione che i vaccini abbiano causato questi eventi, che non… - IlModeratoreWeb : AstraZeneca, Ema “Accertamenti in corso ma benefici superiori a rischi” - -