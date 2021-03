“Amici e UeD sospesi”. Lo stop deciso da Mediaset: il motivo e quando tornano in onda (Di martedì 16 marzo 2021) stop a Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Tornati in televisione all’inizio della scorsa stagione, i due programmi di punta della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, continuano a ottenere grande successo di pubblico. Nell’ultima edizione Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format. Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del programma condotto da Maria de Filippi trono classico e over sono stati accorpati. I telespettatori del dating show hanno apprezzato questa contaminazione e i numeri continuano a dare soddisfazioni a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Negli ultimi tempi, infatti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021)a Uomini e Donne edi Maria De Filippi. Tornati in televisione all’inizio della scorsa stagione, i due programmi di punta della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, continuano a ottenere grande successo di pubblico. Nell’ultima edizione Uomini e Donne, come sempre insu Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format. Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del programma condotto da Maria de Filippi trono classico e over sono stati accorpati. I telespettatori del dating show hanno apprezzato questa contaminazione e i numeri continuano a dare soddisfazioni a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Negli ultimi tempi, infatti, ...

