Amici 20, esplode il triangolo prima del serale? Il web si divide (Di martedì 16 marzo 2021) Quando ormai mancano pochi giorni al via alla fase serale di Amici 20, la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi in corso, si è registrata una nuova lite tra i fidanzati Martina Miliddi e Aka7even. La stessa è avvenuta a causa del terzo incomodo Tommaso Stanzani, che Martina dichiara suo più fedele amico, al punto di fare il nome di lui in risposta a Maria De Filippi che le chiede di chi sentirebbe di più la mancanza in caso di eliminazione. Inoltre, la conduttrice ha spiegato che Martina intendesse dormire nella stessa stanza di Tommaso. Tutti particolari che sono emersi in uno speciale del talent e hanno scatenato un acceso confronto tra i due fidanzati, con annessi commenti critici social. Amici 20, Martina e Aka7even distanti Nella puntata odierna di Amici Specials su Prime Video, Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 marzo 2021) Quando ormai mancano pochi giorni al via alla fasedi20, la ventesima edizione didi Maria De Filippi in corso, si è registrata una nuova lite tra i fidanzati Martina Miliddi e Aka7even. La stessa è avvenuta a causa del terzo incomodo Tommaso Stanzani, che Martina dichiara suo più fedele amico, al punto di fare il nome di lui in risposta a Maria De Filippi che le chiede di chi sentirebbe di più la mancanza in caso di eliminazione. Inoltre, la conduttrice ha spiegato che Martina intendesse dormire nella stessa stanza di Tommaso. Tutti particolari che sono emersi in uno speciale del talent e hanno scatenato un acceso confronto tra i due fidanzati, con annessi commenti critici social.20, Martina e Aka7even distanti Nella puntata odierna diSpecials su Prime Video, Maria De ...

