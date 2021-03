Wta Monterrey 2021: Trevisan eliminata al primo turno, Stojanovic avanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Nina Stojanovic ha eliminato Martina Trevisan, al primo turno del Wta 250 di Monterrey 2021, mediante il risultato di 6-3, 6-2. La giovane serba ha usufruito delle condizioni di gioco favorevoli alle proprie caratteristiche, peculiarmente da veloce, per sopraffare nettamente l’avversaria italiana, di certo non in stato di grazia. Trevisan ha tentato di imporre un tennis ragionato, tatticamente complesso, cercando di ottenere molteplici punti in lotta e rendere la vita difficile all’opponente. L’azzurra ha iniziato il primo parziale nel migliore dei modi, dirigendosi repentinamente verso un prezioso 3-0, prima però di subire una schiacciante rimonta dalla serba. Secondo set, copione differente, ma medesimo risultato: Stojanovic ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ninaha eliminato Martina, aldel Wta 250 di, mediante il risultato di 6-3, 6-2. La giovane serba ha usufruito delle condizioni di gioco favorevoli alle proprie caratteristiche, peculiarmente da veloce, per sopraffare nettamente l’avversaria italiana, di certo non in stato di grazia.ha tentato di imporre un tennis ragionato, tatticamente complesso, cercando di ottenere molteplici punti in lotta e rendere la vita difficile all’opponente. L’azzurra ha iniziato ilparziale nel migliore dei modi, dirigendosi repentinamente verso un prezioso 3-0, prima però di subire una schiacciante rimonta dalla serba. Secondo set, copione differente, ma medesimo risultato:...

