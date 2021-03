Virdis | ' Scudetto? il Milan lo sta perdendo e la Juve è lontana'

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA - " Loillo staper numero di infortuni . Ibra credo sia stato fondamentale nel girone di andata. In Coppa si è difesa moto bene però ieri ha partito la tecnica del ...

ROMA - " Loil Milan lo sta perdendo per numero di infortuni . Ibra credo sia stato fondamentale nel ... Queste le parole di Pietro Paolo, ospite su RadioUno della trasmissione 'Radio ...... i dettagli sulle parole dell'ex attaccante del Milan Analizzando il momento del calcio italiano, Pietro Paoloha rilasciato alcuni commenti importanti sul Milan: 'Credo che lolo ...Lo scudetto ormai lo può perdere solo l'Inter, perché il Milan è crollato, la Juve è lontana, "e anche se tutto è possibile, mi pare più aperta la lotta per la zona Champions". L'ex calciatore sassare ...Milan perde lo scudetto soprattutto per il fattore infortuni, ne è sicuro l'ex attaccante rossonero Virdis, che parla anche di Inter e Milan.