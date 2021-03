Vino: Col di Corte medaglia d'oro al Challenge del Millésime Bio 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancona, 15 mar. (Labitalia) - Su quasi 1.700 vini provenienti da dodici diversi paesi, sono otto i vini italiani premiati quest'anno con una medaglia d'oro al Challenge del Millésime Bio 2021, concorso internazionale di vini biologici dell'omonima Fiera che si tiene solitamente a Montpellier. Unico verdicchio marchigiano della zona dei Castelli di Jesi premiato con la medaglia d'oro è il vigneto di Tobia 2018 di Col di Corte, Montecarotto (Ancona). La cantina nata nel 2011 è da anni impegnata nella produzione di vini biologici e biodinamici. "In un momento così difficile per chi lavora con il settore horeca - dice Giacomo Claudio Rossi, presidente di Col di Corte - fa certamente piacere ricevere un riconoscimento, ancora di più se l'apprezzamento proviene dai francesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancona, 15 mar. (Labitalia) - Su quasi 1.700 vini provenienti da dodici diversi paesi, sono otto i vini italiani premiati quest'anno con unad'oro aldelBio, concorso internazionale di vini biologici dell'omonima Fiera che si tiene solitamente a Montpellier. Unico verdicchio marchigiano della zona dei Castelli di Jesi premiato con lad'oro è il vigneto di Tobia 2018 di Col di, Montecarotto (Ancona). La cantina nata nel 2011 è da anni impegnata nella produzione di vini biologici e biodinamici. "In un momento così difficile per chi lavora con il settore horeca - dice Giacomo Claudio Rossi, presidente di Col di- fa certamente piacere ricevere un riconoscimento, ancora di più se l'apprezzamento proviene dai francesi ...

