Temptation Island, Pietro delle Piane dalla D'Urso: "Ho recitato un ruolo". Maria De Filippi con la sua Fascino querela (Di lunedì 15 marzo 2021) Si chiude con una azione legale la vicenda accaduta ieri sera a "Live – Non è la D'Urso" legata alle dichiarazioni del compagno di Antonella Elia sulla sua partecipazione al reality "Temptation Island": "È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo". Dopo qualche istante Barbara D'Urso ha ritagliato uno spazio della sua trasmissione per una precisazione: "Prima Pietro delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ovviamente prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perché non è 'copionato'. Ma questo lo sappiamo, infatti io ho tentato, appena ho ...

