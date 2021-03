“Stupore nel vedere un’altra volta tutto questo”: attacco alla D’Urso e querela per Delle Piane, è faida in Mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) La Fascino PGT, società gestita da Maria De Filippi, passa all’attacco dopo che Pietro Delle Piane ha dichiarato di aver finto a Temptation Island. Ieri sera tra gli ospiti di Live non è la D’Urso c’era anche Pietro Delle Piane, ex partecipante di Temptation Island. Parlando proprio della sua partecipazione al reality, questo ha dichiarato di aver recitato una parte, sostenendo che tutto il programma in realtà sarebbe basato sulla finzione. Una dichiarazione bomba, peraltro riguardante uno dei programmi di punta della rete, che ha immediatamente scatenato la reazione della Fascino Srl, società che si occupa della produzione e della gestione del programma. Che l’azienda di Maria De Filippi avesse preso decisamente male le parole di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) La Fascino PGT, società gestita da Maria De Filippi, passa all’dopo che Pietroha dichiarato di aver finto a Temptation Island. Ieri sera tra gli ospiti di Live non è lac’era anche Pietro, ex partecipante di Temptation Island. Parlando proprio della sua partecipazione al reality,ha dichiarato di aver recitato una parte, sostenendo cheil programma in realtà sarebbe basato sulla finzione. Una dichiarazione bomba, peraltro riguardante uno dei programmi di punta della rete, che ha immediatamente scatenato la reazione della Fascino Srl, società che si occupa della produzione e della gestione del programma. Che l’azienda di Maria De Filippi avesse preso decisamente male le parole di ...

