Speranza a Letta e Conte | “Scriviamo insieme una pagina nuova”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto, segretario di Articolo Uno, pronto al confronto per unaagenda progressista. E in un post su Facebook si rivolge al nuovo segretario del Pd, Enrico, e a Giuseppeper scrivere– ea tutti coloro che condividono questi valori – unaper l’Italia. “Difesa dei beni pubblici fondamentali e lotta alle diseguaglianze. Questo è il cuore del nostro contributo di idee per unaagenda progressista – si legge nel post, in cui pubblica il documento -. Siamo pronti al confronto con chi condivide questi valori. Invieremo le nostre proposte alle forze sociali e a chi si è mobilitato a difesa della democrazia, del lavoro e dell’ambiente. A Enrico ...

Adnkronos

'E' il tempo di un progetto nuovo, di un progetto che riconfiguri l'area progressista e dia finalmente una casa alla sinistra plurale. Lo diciamo all'inizio di una fase difficile, segnata " con la ...A Enricocui va il mio "in bocca al lupo" per la sua nuova sfida nel Pd, a Giuseppe Conte che ... Così il ministro della Salute Roberto, segretario di Articolo Uno, in un post su Facebook ...Leggi anche: Vaccini, anche la Germania ferma AstraZeneca Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno avuto un…) Leggi Lo stop in Germania leggi ...Poi toccherà dialogare con Giuseppe Conte e stringere un patto elettorale con i Cinque Stelle. La speranza, per Letta, è che questo avvenga da una posizione di forza. Il Pd non può vivere al rimorchio ...