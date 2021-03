Serie B: questa sera Pisa-Spal apre la 29a giornata. Ecco il programma completo (Di lunedì 15 marzo 2021) questa sera, con fischio di inizio fissato per le 21, Pisa e Spal si affronteranno nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie B. Entrambe le formazioni vogliono assolutamente riscattare i passi falsi del turno precedente, quando i toscani sono usciti sconfitti contro il Cittadella e gli uomini di Marino hanno pareggiato in casa contro l’Entella. Questo il programma completo della 29a giornata: Pisa-Spal oggi ore 21 Entella-Cremonese domani ore 16 Venezia-Lecce domani ore 17 Cosenza-Vicenza domani ore 17 Chievo Verona-Frosinone domani ore 19 Monza-Reggiana domani ore 19 Brescia-Reggina domani ore 19 Cittadella-Salernitana domani ore 19 Empoli-Pordenone domani ore 19 Pescara-Ascoli domani ore 21 Foto: logo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021), con fischio di inizio fissato per le 21,si affronteranno nell’anticipo del turno infrasettimanale diB. Entrambe le formazioni vogliono assolutamente riscattare i passi falsi del turno precedente, quando i toscani sono usciti sconfitti contro il Cittadella e gli uomini di Marino hanno pareggiato in casa contro l’Entella. Questo ildella 29aoggi ore 21 Entella-Cremonese domani ore 16 Venezia-Lecce domani ore 17 Cosenza-Vicenza domani ore 17 Chievo Verona-Frosinone domani ore 19 Monza-Reggiana domani ore 19 Brescia-Reggina domani ore 19 Cittadella-Salernitana domani ore 19 Empoli-Pordenone domani ore 19 Pescara-Ascoli domani ore 21 Foto: logo ...

Advertising

OptaPaolo : 6+6 - Piotr #Zielinski è uno dei tre centrocampisti ad aver segnato almeno 6 gol e fornito almeno 6 assist in quest… - OptaPaolo : 4 - Manuel Locatelli è il più giovane giocatore italiano ???? ad aver partecipato ad almeno quattro gol in questa Ser… - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - alma_lali : RT @MiSonrisaEsLali: Sky Rojo recensione - MassiCristaudo : RT @RVasco81: In un campionato “normale”, con 7/10 punti di vantaggio, sarei relativamente tranquillo. In serie A, con questa federazione,… -