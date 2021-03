Rimossa recinzione dell’area antistante la Scuola Alberti di via Baldasseria Media

Ultime Notizie dalla rete : Rimossa recinzione

Il Friuli

Una coppia l'altro giorno ha voluto fare uno scatto pericoloso e la Pro Cavour venerdì ha rimosso la scritta da cartolina. Una donna ha scavalcato ladietro al cartello "Cavour ?da vedere" , per fare una foto panoramica sul bordo del precipizio. A notarla i tecnici che stavano facendo un sopralluogo per la verifica della tenuta delle ...Qui, una voltala vecchia staccionata in legno, verrà posizionata una barriera in materiale ... Saranno anche eliminate lae i piantoni in ferro che delimitano l'area boscata in ...Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alberi, cornicioni, cartelli stradali, recinzioni, caduti a causa del vento che da alcune ore sta spazzando la Granda. I vigili ...Foggia, 13 marzo 2021. I consiglieri comunali ed i rappresentanti dei partiti, i movimenti e le liste che compongono la minoranza in Consiglio comunale hanno incontrato i giornalisti stamani, sabato 1 ...