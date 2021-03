"Quando è saltato tutto...". La vedova di Stefano D'Orazio dalla D'Urso: la vergogna firmata Rai a Sanremo (Di lunedì 15 marzo 2021) “L'ho amato tanto e lo amerò per sempre”: le parole di Tiziana, vedova di Stefano D'Orazio, nel giorno dei funerali hanno fatto il giro della Rete. Ora Tiziana rompe il silenzio al Live dalla d'Urso, amica da sempre di Stefano. Piange Quando arriva in studio. Un lungo abbraccio. "Avevamo una strana tosse all'inizio. Un tampone ed eravamo positivi. Poi quella sera aveva la febbre molto alta. Abbiamo chiamato l'ambulanza e da quella sera non l'ho più rivisto. Era la mia vita. Era l'uomo della mia vita”, racconta Tiziana con un filo di voce. “Stefano era allegria. Voglia di vivere. Era un grande”, dice. “Sono senza parole perché non me l'hanno fatto vedere. Nemmeno le onoranze funebri l'hanno visto. La trovo una cosa crudele. Perché non salutarlo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “L'ho amato tanto e lo amerò per sempre”: le parole di Tiziana,diD', nel giorno dei funerali hanno fatto il giro della Rete. Ora Tiziana rompe il silenzio al Lived', amica da sempre di. Piangearriva in studio. Un lungo abbraccio. "Avevamo una strana tosse all'inizio. Un tampone ed eravamo positivi. Poi quella sera aveva la febbre molto alta. Abbiamo chiamato l'ambulanza e da quella sera non l'ho più rivisto. Era la mia vita. Era l'uomo della mia vita”, racconta Tiziana con un filo di voce. “era allegria. Voglia di vivere. Era un grande”, dice. “Sono senza parole perché non me l'hanno fatto vedere. Nemmeno le onoranze funebri l'hanno visto. La trovo una cosa crudele. Perché non salutarlo per ...

