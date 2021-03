Pensione aprile 2021 in anticipo: ecco le date di ritiro degli assegni (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra qualche giorno verranno erogati gli assegni delle pensioni relative al mese di aprile. Cresce la preoccupazione per quanto riguarda l'argomento pensioni in quanto la salita dei contagi e l'aumento delle restrizioni hanno portato alla chiusura definitiva di moltissime attività con la conseguente perdita dell'occupazione per molti lavoratori. Spesso, questi ultimi, oltre ad essere costretti ad inoltrare domanda di sostegni economici, devono appoggiarsi all'aiuto di genitori anziani che percepiscono l'assegno pensionistico. Molti si chiedono, pertanto, quando arriverà l'indennità previdenziale relativa al mese di aprile 2021, anche per poter aiutare figli o nipoti rimasti in condizioni di difficoltà economica a causa del covid. Pensione aprile 2021, pagamenti in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra qualche giorno verranno erogati glidelle pensioni relative al mese di. Cresce la preoccupazione per quanto riguarda l'argomento pensioni in quanto la salita dei contagi e l'aumento delle restrizioni hanno portato alla chiusura definitiva di moltissime attività con la conseguente perdita dell'occupazione per molti lavoratori. Spesso, questi ultimi, oltre ad essere costretti ad inoltrare domanda di sostegni economici, devono appoggiarsi all'aiuto di genitori anziani che percepiscono l'assegno pensionistico. Molti si chiedono, pertanto, quando arriverà l'indennità previdenziale relativa al mese di, anche per poter aiutare figli o nipoti rimasti in condizioni di difficoltà economica a causa del covid., pagamenti in ...

Advertising

infoiteconomia : Pensione aprile e maggio 2021: quando viene pagata? Calendario novità - francescocipe : @mariaro67393274 3/4 € ma nn so dire se xche febbraio è corto... Aspetto aprile per verifica. Nel 2019, grazie a b… - italiansTV : LA PENSIONE IN LUSSEMBURGO? UN REBUS CHE POSSIAMO SCIOGLIERE INSIEME – DI LUCIANO SCHIAVINI LUSSEMBURGO - “Moltissi… - marco_talluri : Da oggi in ferie e poi dl 1° aprile in pensione dopo 18 anni in @arpatoscana e 26 in @firenzeataf. Dal 1988 mi sono… -