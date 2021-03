Pavia | cadono calcinacci da torre medievale in centro

(Di lunedì 15 marzo 2021)- AlcunidallaBelcredi in via Porta a, nelstorico della città a poche centinaia di metri dal municipio. E' successo questa mattina. Il Comune ha provveduto ...

Alcuni calcinacci dalla Torre Belcredi in via Porta a, nel centro storico della città a poche centinaia di metri dal municipio. E' successo questa mattina. Il Comune ha provveduto immediatamente a transennare la zona e a chiudere l'ingresso della ... Pavia, la polizia locale ha transennato il monumento e chiuso l'accesso alla via. Accertamenti sulla struttura ...