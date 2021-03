Odiatore di cani colto sul fatto | centinaia di polpette ripiene di chiodi in strade e parchi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un uomo ultraottantenne è stato fermato dopo che per mesi in diversi luoghi di Ancona, sono state trovatio pezzi di carne con dentroo viti Per settimane ha lasciatoavvelenate o piene dio viti nei giardini della città, ma a seguito di approfondite indagini e dopo essere statoL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Odiatore cani

NewNotizie

... in seguito al naufragio nel Mediterraneo, li aveva paragonati a dei. ' Sono sciacalli. Quest'... Ma per voi è normale che a questoseriale sia consentito diffamare (come al solito in un ...... in seguito al naufragio nel Mediterraneo, li aveva paragonati a dei. ' Sono sciacalli. Quest'... Ma per voi è normale che a questoseriale sia consentito diffamare (come al solito in un ...La vicenda, raccontata dal Corriere Adriatico, arriva da Ancona dove le forze dell’ordine hanno individuato e fermato un ultraottantenne odiatore di animali raccogliendo ... nell’area cani di via ...