Neve a quote basse sull’Appennino dell’Emilia Romagna, e sulle cime della Sardegna (Di lunedì 15 marzo 2021) Neve a quote basse nell’Appennino emiliano e romagnolo. Neve e temporali. L’aria artica fa i suoi maggiori effetti soprattutto i coincidenza di precipitazioni. La Neve di marzo può cadere ben più abbondante che durante il pieno inverno. E così bufere di Neve si sono scatenate quest’oggi in tutto l’Appennino emiliano e romagnolo. Neve anche in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021)nell’Appennino emiliano e romagnolo.e temporali. L’aria artica fa i suoi maggiori effetti soprattutto i coincidenza di precipitazioni. Ladi marzo può cadere ben più abbondante che durante il pieno inverno. E così bufere disi sono scatenate quest’oggi in tutto l’Appennino emiliano e romagnolo.anche in

Advertising

veronain1 : #METEO – Paolo Frontero. «Dopo i primi giorni della settimana, caratterizzati da tempo frizzante primaverile, è pre… - giomo2 : RT @MMmarco0: Tra giovedì 18 e sabato 20 possibile neve in pianura al Nord-Ovest in Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia Occidentale. P… - folucar : RT @MMmarco0: Tra giovedì 18 e sabato 20 possibile neve in pianura al Nord-Ovest in Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia Occidentale. P… - infoitinterno : Meteo: NUOVA SETTIMANA, torna l'INVERNO, arrivano PIOGGIA e NEVE a Quote via via sempre più Basse - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: in settimana torna l'INVERNO -